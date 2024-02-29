مجرزة في غزة.. استشهاد عشرات في قصف للاحتلال استهدف طوابير المساعدات شمالي القطاع (فيديو)

استُشهد، فجر اليوم الخميس، أكثر من 70 فلسطينيا وأصيب مئات آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، غرب مدينة غزة، شمالي القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من 70 شهيدًا وأصابت أكثر من 250، لمواطنين كانوا يبحثون عن لقمة العيش في مجزرة مُروّعة جنوب غرب مدينة غزة”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال ودباباته فتحت نيران رشاشاتها باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون.

وقالت إن النازحين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، عند الطريق الساحلي (هارون الرشيد) في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 70 منهم وإصابة العشرات.

مجزرة مُروّعة

وفي تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الخميس، حمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال والمنظمات الدولية مسؤولية قتل المدنيين في ظل تجويعهم الاحتلال لهم.

وقال “ارتكب جيش الاحتلال مجزرة مُروّعة قتل خلالها أكثر من 70 شهيدًا وأصاب أكثر من 250 جريحًا لمواطنين كانوا يبحثون عن لقمة العيش جنوب غرب مدينة غزة حيث إنهم ذهبوا للحصول على الغذاء وعلى مساعدات بعد تجويعهم وتجويع أكثر من 700 ألف إنسان يستمر لـ146 يومًا وبعد حصارٍ وإطباقٍ من جيش الاحتلال”.

في انتظار المساعدات.. فلسطينيون يقضون ليلتهم أملا في وصول شاحنات الإغاثة أو عمليات إنزال جوي غرب مدينة #غزة شمالي القطاع pic.twitter.com/uC34lxlYv5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 29, 2024

وأكد بيان المكتب، أن الاحتلال “قام بعملية إعدام هؤلاء الشهداء بشكل مقصود في إطار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لأهالي غزة، كما أن جيش الاحتلال كان يعلم أن هؤلاء الضحايا كانوا قد وصلوا إلى هذه المنطقة للحصول على الغذاء وعلى المساعدات إلا أنه قتلهم بدم بارد”.

وناشد دول العالم والدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، التدخل الفوري والعاجل من أجل الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء.

"مضطرين نخاطر بحياتنا فش قدامنا غير البحر".. بحر غزة الملاذ الأخير لسكان الشمال لإنقاذهم من الموت جوعا#الجزيرة_مباشر | #غزة_تجوّع تابع 👇🏻 pic.twitter.com/PXqiKK2FsI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 29, 2024

أنين الجرحى وسط جثث الشهداء

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، جثث الشهداء مكدسة في شاحنة نقل المساعدات، بين الجرحى وأنينهم، في حين أخذ بعض الحضور يلقّن بعض الجرحى المحضرين الشهادة.

وفي مشاهد مؤلمة، وسط البكاء والنواح على الشهداء، كان البعض يحمل أكياسا من الطحين، ويسير قرب الشاحنة التي تحولت إلى نقل الجرحى والشهداء بل الطحين.