“ملثمو رفح”.. لجنة شعبية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار جنوبي غزة (فيديو)

بدأت “لجنة الحماية الشعبية” التابعة لوزارة الداخلية، ممارسة مهام مراقبة الأسعار وضبط الأسواق بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة، بهدف تأمين ما توفر من السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بعد تصاعد الشكوى من الغلاء الهائل الذي أصاب الأسواق، جراء جشع التجار واستغلالهم الحرب للتربح.

وسط احتفاء رواد السوق، قام أفراد اللجنة وهم ملثمون ومدججون بالبنادق والهراوات وعلى جباههم شعار باسم لجان الحماية الشعبية، بجولة في سوق رفح المركزي وسط المدينة، وطالبوا التجار بتوفير احتياجات السكان من السلع والبضائع المتوفرة وفق التسعيرة المقررة من قبل وزارة الاقتصاد.

كاميرا الجزيرة مباشر غطت الجولة والتقت “أبو أمجد” قائد “لجنة الحماية الشعبية” فقال لها إنه “اعتبارا من اليوم الخميس سيتم تخفيض الأسعار وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الحرب”، مشيرا أن لجنتهم مشكلة من وزارة الداخلية ومن مناطق وأحياء شعبية من داخل القطاع.

واستبشر رواد السوق بجهود اللجنة لمراقبة ما توفر من بضائع للنازحين ومنع ارتفاع أسعارها، ومكافحة الاحتكار، فضلا عن المساعدة على فرض الأمن والاستقرار بالمدينة.

ويعاني سكان المدينة مشقّة بالغة في توفير المواد الغذائية، لندرتها وارتفاع أسعار المتوفر منها، في ظل أوضاع معيشية واقتصادية بالغة السوء، جراء شحّ المساعدات وحصار إسرائيلي خانق وتقاطر مئات آلاف النازحين من شمال القطاع، مما شكّل ضغطا على مخزون السلع في هذه المناطق المكتظة بنحو 2.2 مليون فلسطيني.