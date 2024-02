نيويورك تايمز: الرقم الحقيقي لقتلى الحرب في غزة يفوق 30 ألفا

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير لها، الخميس، إن أكثر من 30 ألف فقدوا حياتهم جراء الحرب في قطاع غزة، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، لكن كثيرًا من الخبراء يؤكدون أنه “من المحتمل جدًا أن عدد ضحايا الحرب يفوق هذا الرقم”.

وذكرت الصحيفة أن الأسباب ترجع إلى “الصعوبات في تقدير عدد ضحايا الحرب بدقة مع استمرار القتال، وانقطاع الاتصالات، وانهيار النظام الطبي، ووجود أعداد من الضحايا تحت الأنقاض”.

وتابعت الصحيفة أنه بالنظر إلى أن عدد سكان غزة يبلغ نحو 2.2 مليون نسمة، فإن هذا يعني أن فردًا من بين 73 فردًا في غزة فقدوا حياتهم جراء هذه الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوز في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي 20 ألف شهيد، وهو الأكبر مقارنة بأي مواجهة أخرى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

وأشار تيودورس أدهانوم غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، في تغريدة نشرها على موقع “إكس”، الخميس، إلى أن الغالبية العظمى، من بين 30 ألفًا من الضحايا في قطاع غزة، هم من النساء والأطفال، علاوة على إصابة أكثر من 70 ألف فلسطيني.

وأضاف غيبرييسوس “يجب أن يتوقف العنف المروع والمعاناة في غزة.. أوقفوا إطلاق النار”.

The death toll in #Gaza has surpassed 30,000 — a large majority women and children.

Over 70,000 Palestinians have been injured.

This horrific violence and suffering must end. Ceasefire. pic.twitter.com/bvT0SLHqTj

