هآرتس: الجيش قصف أهدافا خطأً داخل إسرائيل مرات عدة خلال حرب غزة

قالت صحيفة “هآرتس” إن دبابات الجيش الإسرائيلي أخطأت أهدافها 5 مرات على الأقل منذ بداية الحرب على غزة، وقصفت مناطق داخل الأراضي الإسرائيلية.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة الإسرائيلية من مصادر لم تسمها، ونشرتها الأناضول، استهدفت الدبابات الإسرائيلية “خطأً” مستوطنتين بالقرب من حدود قطاع غزة، والحدود اللبنانية.

وقالت الصحيفة: “بحسب جندي إسرائيلي، قال قائد الكتيبة إنه تم منح الإذن بإطلاق النار على أي هدف يتم تحديده، ونتيجة للخطأ في تحديد الهوية داخل الأراضي الإسرائيلية، أُطلقت قذيفتان مجوفتان على كيبوتس هانيتا على الحدود اللبنانية، في مناسبتين خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنزلين”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادثتين وقعتا في أعقاب تنبيه استخباري حول وجود مسلحين في المنطقة الحدودية بالقرب من الجليل الغربي على الحدود اللبنانية، وأسفر هذا “الخطأ” عن إقالة قائد الفصيلة المسؤولة عن المنطقة من منصبه، وهو ضابط برتبة ملازم أول، كان أيضا قائد الدبابة”، بحسب الصحيفة.

خطأ استخباري

وجاء في تقرير تحقيق الجيش الإسرائيلي الذي حصلت عليه هآرتس “أن الفشل في التمييز بين مستوى الضرورة والواقع الميداني أدى إلى قرار عملياتي خاطئ”.

في حادث آخر، استهدفت دبابة للجيش مبنى بلدية سديروت بقذيفة مجوفة، في يناير/كانون الثاني الماضي؛ مما ألحق أضرارا بالواجهة الخارجية للمبنى.

ووثق تقرير الصحيفة إطلاق دبابة النار في 3 أحداث أخرى، على نقطة مراقبة داخل إسرائيل؛ مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات “عين هشلوشا” و”نيريم” و”نير عوز”؛ وانفجرت قذيفة دبابة في منطقة مفتوحة في “موشاف عين هبسور” بالقرب من الجزء الجنوبي من حدود غزة.

وردًّا على التقرير، قال الجيش الإسرائيلي في بيان للصحيفة: “حالات تسرب النيران الصديقة من ساحة المعركة إلى الأراضي الإسرائيلية كانت محدودة، ويتم التحقيق في كل حالة على حدة”، مشيرا إلى أنه لم يتم التعرف بعد على حجم الخسائر كلها.

وكانت القناة 12 العبرية، قد قالت مطلع الشهر الجاري، إن 540 جنديا “أصيبوا خطأً” منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة، في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مضيفة أن معلوماتها استندت على معطيات للجيش الإسرائيلي، دون مزيد من التفاصيل.