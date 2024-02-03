أحزمة نارية لجيش الاحتلال في خان يونس (شاهد)

رصدت الجزيرة مباشر استهداف جيش الاحتلال بلدة الفخاري، شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتنفيذه أحزمة نارية وسط قصف مكثف للمدنيين بشكل عشوائي.

وتصاعدت أعمدة الدخان جرّاء القصف العنيف من جانب طائرات الجيش الإسرائيلي.

وكانت السلطات الصحية في غزة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة بحق العائلات في القطاع، راح ضحيتها 107 شهداء و165 جريحًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 27 ألفًا و238 شهيدًا و66 ألفًا و452 جريحًا.

ولا يزال الآلاف من الشهداء والجرحى تحت الأنقاض وفي الطرق، بينما يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم لانتشال جثثهم.