إحدى أكبر شركات الشحن في العالم توقف رحلاتها عبر البحر الأحمر

أعلنت شركة شحن الحاويات الفرنسية العملاقة “سي إم إيه سي جي إم”، أنها ستتجنب المرور عبر البحر الأحمر، وذلك لتجنب الهجمات التي يشنها الحوثيون من اليمن.

وقال متحدث باسم شركة الشحن في مرسيليا، الجمعة، إنه تم تعليق مرور السفن عبر مضيق باب المندب بجنوب البحر الأحمر.

ويأتي القرار في أعقاب شن هجمات من قبل الحوثيين ضد عدة سفن هذا الأسبوع، ومن بينها قافلة من السفن تشغلها شركة “سي إم إيه سي جي إم”.

يشار إلى أن شركة “سي إم إيه سي جي إم” هي واحدة من أكبر شركات شحن الحاويات في العالم.

وتعهد الحوثيون بأنهم سيواصلون هجماتهم على السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل أو التي يمتلكها إسرائيليون حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

مزيد من الشركات تتجنب البحر الأحمر

وتنضم الشركة الفرنسية إلى شركات شحن كبرى علقت عبور سفنها جنوب البحر الأحمر، ما يعطل الطريق الرئيسي للتجارة البحرية بين آسيا وأوروبا.

وغيرت الشركة مسار بعض سفنها نحو طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا لكنها واصلت إرسال بعض السفن عبر البحر الأحمر بمرافقة البحرية الفرنسية.

ويعد البحر الأحمر أحد أهم الطرق الملاحية للتجارة العالمية، حيث يربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي عبر قناة السويس في مصر.

يشار إلى أن تحويل مسار السفن لتدور حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا بدلا من المرور في البحر الأحمر ومنه إلى قناة السويس يؤدي إلى إطالة مدة الرحلات البحرية، وزيادة تكلفتها من الوقود، ما يؤدي إلى زياة كبيرة في تكلفة النقل البحري بين آسيا وأوروبا.

وأوضح تقرير صدر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تراجع حركة المرور بقناة السويس بنسبة 45% في الشهرين الأخيرين نتيجة تجنب السفن المرور في البحر الأحمر خشية التعرض لهجمات الحوثيين.