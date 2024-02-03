خرج يبحث عن طعام فتحول إلى وجبة للقطط (شاهد)

وثق فريق المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مشهد إعدام مدني فلسطيني كان يبحث عن الطعام بين القطط، ليتحول لاحقًا إلى وجبة لها حين أطلق قناص إسرائيلي النار بشكل مباشر على ظهره قرب ملعب فلسطين في مدينة غزة.

وتفاعل كثيرون مع المقطع المتداول، وكتب رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده عبر حسابه بمنصة إكس “ماذا يجيد الجيش الإسرائيلي؟ الغدر وقتل المدنيين من الخلف”.

ماذا يجيد الجيش الإسرائيلي: الغدر وقتل المدنيين من الخلف. https://t.co/cWQBvqM0o6 pic.twitter.com/icZv5yX8zh — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) February 3, 2024

وكتبت سيرين خروب “ذهب لجمع قوت عائلته وأطفاله الجياع، فلا عاد ولا شبعوا. يا رب بحق كل هذا الدم والألم، انتقم للمقهورين يا رب”.

ذهبت لجمع قوت عائلته وأطفاله الجياع، فلا عاد ولا شبعوا.

يارب، بحق كل هذا الدم والألم انتقم للمقهورين يارب. https://t.co/Y0i4raeAUD — SIREEN KHAROUB (@KharoubSireen) February 3, 2024

وكتب فهد “خرج ليبحث عن بعض الطعام ليتلقى 4 رصاصات في ظهره، ليصبح طعامًا للقطط تنهش جسده. صورة من آلاف الصور الموثقة للانتهاكات والجرائم بحق المدنيين في غزة، ثم ماذا؟ العرب يقفون على قدم وساق لإعادة أسرى الاحتلال بسلام دون أن يلحقهم الأذى، غير آبهين لموتنا أو إبادتنا، كل هذا دون أن يرف لهم جفن”.