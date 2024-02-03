زواج تحت القصف.. الجزيرة مباشر ترصد عقد قران عروسين داخل خيمة النزوح (شاهد)

وثقت الجزيرة مباشر عقد قران عروسين نازحين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في إصرار من السكان على مواصلة حياتهم رغم استمرار الحرب الإسرائيلية لليوم الـ120 على التوالي.

وتحدث الزوج للجزيرة مباشر واصفًا شعوره في تلك اللحظة قائلًا “أشعر بفرحة لا توصف، والحمد لله رب العالمين أنه تمم على خير، ورغم الألم اللي بنعيشه إلا أنه الحياة بدها تستمر، وإحنا مش عارفين لمدة إيه الحرب هتطول، فالحمد لله كتبنا كتابنا، والله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى”.

وعن عش الزوجية، قال الزوج “هيكون خيمة على قدي أنا وإياها، وبدناش نعمل فرح لأنه الجرح في الكف زي ما بيقولوها، أهلنا وحبايبنا راحوا وكل بيت فيه شهيد أو جريح، فماينفعش نعمل فرح ولا على الضيّق حتى”.

ويعيش الفلسطينيون في معظم مناطق النزوح بقطاع غزة أوضاعًا معيشية قاسية، بعد ترك منازلهم جرّاء الحرب الإسرائيلية المدمرة التي خلّفت أكثر من 27 ألف شهيد حتى الآن.