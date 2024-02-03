قتل 4 شبان دهسا بسيارته.. عفو صحي عن نجل رجل أعمال مصري يثير غضبا واسعا

أثار الإفراج الصحي عن نجل رجل أعمال مصري بعد قضائه سنتين من حكم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، إثر دهسه بسيارته 4 شبان ما أدى إلى وفاتهم في الحال، ردود فعل واسعة غاضبة واستياء عبر المنصات، لما اعتبره البعض “فسادًا وغيابًا للعدالة” وانتقائية في العفو الصحي بحق أشخاص دون آخرين، في ظل الآلاف الذين يقبعون في السجون على ذمة قضايا سياسية، ووفاة آخرين نتيجة للإهمال الطبي.

وأعلن محمود فيصل، عضو هيئة الدفاع عن كريم الهواري، المتهم في دهس ومصرع 4 طلاب بالشيخ زايد، وتعاطي المواد المخدرة، الإفراج عن موكله بموجب عفو طبي بعد قضاء نحو عامين في السجن.

وكان كريم نجل رجل الأعمال محمد الهواري، قد حكم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بالقضية المعروفة بحادث التصادم الذي أسفر عن مصرع 4 شباب.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع قرار العفو الطبي عن الهواري، حيث عدّه البعض فسادًا وغيابًا للعدالة في الإفراج الطبي عن ذوي الأمراض من المعتقلين السياسيين.

وعبّر المدوّن باهر، عن استيائه من قرارات العفو الطبي قائلًا “غريبة إن دايما العفو الطبي للمجرمين اللي قتلوا وسرقوا ونهبوا، بس مافيش ولا مره سمعنا عن عفو طبي للمحبوسين احتياطيا بالسنين رغم سنهم وأمراضهم وكونهم ما ارتكبوش جرايم”.

غريبة ان دايما العفو الطبي للمجرمين اللي قتلوا وسرقوا ونهبوا، بس مافيش ولا مره سمعنا عن عفو طبي للمحبوسين احتياطيا بالسنين رغم سنهم وأمراضهم وكونهم ما ارتكبوش جرايم https://t.co/8NEMdYQsAs — Baher 🔻 (@Baher) February 1, 2024

فيما كتب المدوّن فرج نصار، عبر حسابه “هو العفو الطبي ميطلعش مرة للدكتور عبد المنعم ابو الفتوح أو أي مسجون مقتلش وغني ومعاه فلوس زي قاتل الفنانة والقاتل ده وقبلهم المعلم نخنوخ”.

هو العفو الطبي ميطلعش مرة للدكتور عبد المنعم ابو الفتوح أو أي مسجون مقتلش وغني ومعاه فلوس زي قاتل الفنانة والقاتل ده وقبلهم

المعلم تختوخ

فين العدالة في العفو الطبي https://t.co/3IRoikfzKC — منير الخطير (@farag_nassar_) February 1, 2024

وكانت محكمة الجنايات المصرية قد قضت حضوريًا، بمعاقبة كريم الهواري بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، إثر اتهامه بتعاطي المخدرات، وتسببه خطأً في وفاة 4 أشخاص نتيجة “رعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة وأخرى مُسْكرة”.

4 شباب ثانوية عامة اللي كريم الهواري قتلهم

بس عادي تم الإفراج عنه في قضية دهس كأنه دهس حشرات ملهومش اي قيمة https://t.co/uwT6Q1R2Zp pic.twitter.com/bcJgcNPNM9 — MaramHakeem🇵🇸 (@MaramHakiem18) February 1, 2024

كريم الهواري يخرج من السجن عفو صحي.. لكن عبد المنعم أبو الفتوح اللي معدي 70 سنة مايخرجش من المعتقل. — Mostafa Al-a’sar | مصطفى الأعصر (@MostafaAlasar) February 2, 2024