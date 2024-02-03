لحظة بلحظة.. غارات أمريكية على مواقع عسكرية في سوريا والعراق (بث مباشر)
قال أربعة مسؤولين أمريكيين إن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ ضربات “انتقامية” الجمعة، في العراق وسوريا ضد منشآت قالت إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والفصائل التي تدعمها طهران بعد هجوم في الأردن أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة نحو 40 آخرين.
كما أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن أكثر من عشر غارات جوية تم تنفيذها على المنطقة الشرقية لسوريا تشمل مدينتي البوكمال والميادين، مشيرا إلى سقوط أكثر من 10 قتلى خلال الغارات.
ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن “بتوجيه مني ضربت القوات الأمريكية أهدافا في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميلشيات التابعة له لمهاجمة قواتنا”.
وأضاف “الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم ولكننا سنرد على أي إيذاء للأمريكيين. الضربات ستستمر في المكان والوقت الذي نحدده”.
ردا على مقـتل 3 جنود أمريكيين داخل قاعدتهم في #الأردن..
القيادة المركزية الأمريكية:
نفذنا ضربات جوية ضد 85 هدفا في #سوريا و #العراق
الضربات استهدفت عناصر تابعة لفيلـ.ـق القدس الإيراني#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/8DdJGIbhKm
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 2, 2024
وفيما يلي آخر التطورات لحظة بلحظة:
- مراسل الجزيرة مباشر: أكثر من عشر غارات جوية على المنطقة الشرقية لسوريا تشمل مدينتي البوكمال والميادين
- رويترز عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين: الولايات المتحدة بدأت تنفيذ ضربات انتقامية
- مراسل الجزيرة مباشر: أكثر من 10 قتلى خلال الغارات التي تعرضت لها مناطق في شرق سوريا
- مراسل الجزيرة مباشر: المناطق التي تعرضت للغارات في شرق سوريا تضم مواقع عسكرية إيرانية
- أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين: الولايات المتحدة بدأت ضربات انتقامية ضد أهداف في سوريا والعراق ردا على مقتل 3 جنود أمريكيين
- التلفزيون الرسمي السوري: قتلى وجرحى جراء العدوان الأمريكي على عدد من المواقع في البادية والحدود السورية العراقية
- القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا ضربات جوية ضد 85 هدفا في سوريا والعراق
- القيادة المركزية الأمريكية: الضربات استهدفت عناصر تابعة لفيلق القدس الإيراني
- الرئيس الأمريكي: وجهت بشن ضربات ضد منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق
- الرئيس الأمريكي: الضربات ستستمر في المكان والوقت الذي نحدده
- الرئيس الأمريكي: لا نسعى لصراع في الشرق الأوسط أو أي مكان في العالم
- الرئيس الأمريكي: ليعلم الجميع أن من يسعى لإلحاق الضرر بنا سنرد عليه
- وزير الدفاع الأمريكي: بتوجيه من الرئيس نفذنا ضربات لـ7 منشآت و85 هدفا في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري لمهاجمة القوات الأمريكية
- وزير الدفاع الأمريكي: الرئيس وجه بالقيام بتحركات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني على الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف
- وزير الدفاع الأمريكي: هذه بداية ردنا على الهجمات التي تعرضت لها قواتنا
- الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: الضربات الأمريكية تهديد يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه ونتائجه ستكون وخيمة
- الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: الضربات الأمريكية تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية
- البيت الأبيض: أبلغنا الحكومة العراقية قبل شن الهجمات
- البيت الأبيض: لا نسعى لحرب مع إيران
- البيت الأبيض: الرد الأمريكي بدأ الليلة ولن ينتهي الليلة
- البيت الأبيض: لا اتصالات مع إيران منذ الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة عسكريين أمريكيين في الأردن
- وكالة الأنباء السورية: دوي عدة انفجارات في مدينة دير الزور وانقطاع جزئي للتيار الكهربائي جراء عدوان أمريكي طال عدة مواقع.