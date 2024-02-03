لحظة بلحظة.. غارات أمريكية على مواقع عسكرية في سوريا والعراق (بث مباشر)

قال أربعة مسؤولين أمريكيين إن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ ضربات “انتقامية” الجمعة، في العراق وسوريا ضد منشآت قالت إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والفصائل التي تدعمها طهران بعد هجوم في الأردن أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة نحو 40 آخرين.

كما أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن أكثر من عشر غارات جوية تم تنفيذها على المنطقة الشرقية لسوريا تشمل مدينتي البوكمال والميادين، مشيرا إلى سقوط أكثر من 10 قتلى خلال الغارات.

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن “بتوجيه مني ضربت القوات الأمريكية أهدافا في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميلشيات التابعة له لمهاجمة قواتنا”.

وأضاف “الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم ولكننا سنرد على أي إيذاء للأمريكيين. الضربات ستستمر في المكان والوقت الذي نحدده”.

ردا على مقـتل 3 جنود أمريكيين داخل قاعدتهم في #الأردن.. القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا ضربات جوية ضد 85 هدفا في #سوريا و #العراق الضربات استهدفت عناصر تابعة لفيلـ.ـق القدس الإيراني#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/8DdJGIbhKm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 2, 2024

وفيما يلي آخر التطورات لحظة بلحظة: