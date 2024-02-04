أبو عبيدة يعلن حصيلة خسائر الاحتلال خلال الأيام الماضية

أعلن المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة، أن مقاتلي الكتائب تمكنوا خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وقتل وإصابة العشرات من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في بيان عسكري على صفحة القسام بتطبيق “تلغرام” مساء الأحد: “تمكن مجاهدو القسام خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا”.

وأضاف: “أكد مجاهدونا إجهازهم على 15 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر، وقنص ضابط وجندي، وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 17 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة”.

وتابع: “تم تفجير مدخل نفق في عدد من جنود العدو، واستولى مجاهدونا على 4 طائرات درون، ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو تل أبيب ومحيطها”.

وارتفع العدد المعلن لقتلى الضباط والجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في معارك غزة منذ بدء العمليات البرية في القطاع إلى 225.

أما الحصيلة الإجمالية لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فقد وصل إلى 562 قتيلًا، بحسب إحصائيات جيش الاحتلال.