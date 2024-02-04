شاهد: عائلة في غزة تسكن دورة مياه

بعدما دمر الاحتلال الإسرائيلي منزلها، تكافح عائلة العطار للنجاة بنفسها من ويلات الحرب، وتحويل مساحة صغيرة كانت تستخدم سابقًا دورة مياه إلى غرف للمعيشة.

وروت قاسمية العطار كيف تقلصت أحلامهم؟ حتى باتت دورة المياه مأوى نزوح لهم قائلة: “اضطررت إلى النزوح أكثر من مرة حتى وصلت إلى رفح، حيث حولت الحمامات التي وجدتها إلى مكان أعيش فيه أنا وعائلتي كنت أمسحهم وأعقمهم قعدنا 20 يومًا على الرمل، وبعديها حطينا بلاط الشوارع”.

وأضافت: “معي 29 نفر، والمياه قاطعة من أمبارح وبنشوف إذا جت الميه بنعبي إذا لم تأتي بدنا نروح مسافة بعيدة على الجامع”.

وأدى القصف المستمر من قوات الاحتلال إلى نزوح 85% من سكان غزة، معظمهم نزحوا إلى رفح، وسط نقص حاد في المياه والغذاء والدواء إلى جانب تعرض البنية التحتية إلى ضرر كبير، وذلك بحسب ما ذكرته الأمم المتحدة.