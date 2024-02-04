غارات أمريكية بريطانية على 6 محافظات يمنية (فيديو)

قالت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن إن التحالف الأمريكي البريطاني شن، السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت ست محافظات يمنية.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الجماعة أن “العدوان الأمريكي البريطاني استهدف محافظات صنعاء وحجة وذمار والبيضاء وتعز والحديدة”.

وأضافت أن “العدوان استهدف بـ11 غارة مديريتي البرح وحيفان بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن) بينما استهدفت سبع غارات جوية منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة (شمال) واستهدفت ثلاث غارات أخرى مديريتي اللحية والصليف في الحديدة (غرب)”.

وفي صنعاء، أوضح الحوثيون أن الغارات استهدفت جبل عطان وجبل النهدين (جنوب).

ولم يشر الحوثيون إلى وقوع أي خسائر مادية وبشرية حتى الآن.

تدمير ستة صواريخ حوثية

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن أنه نفذ ضربات، السبت، دمرت ستة صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين المدعومين من إيران.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الصواريخ “كانت معدَّة لإطلاقها ضد سفن في البحر الأحمر”.

وحددت القوات الأمريكية أن الصواريخ من طراز كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقالت إنها “تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية”.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عن تشكيل تحالف من دول عدة، من أجل وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتجهة إليها، وذلك “نصرة للشعب الفلسطيني في غزة”.

وأكدت الجماعة استمرار عملياتها العسكرية في البحر الأحمر حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.