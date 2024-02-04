“6 أيام ما أكلنا”.. طفل فلسطيني يتحدث عن احتياجات النازحين المحاصرين بمجمع الشفاء في غزة (فيديو)

نشر المصور الفلسطيني محمد شاهين مشهدًا لطفل فلسطيني يتحدث عن احتياجات النازحين في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقال الطفل إن النازحين الذين حاصرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل المجمع لم يحصلوا على الطعام، ومهددون بالجوع جرّاء الحصار.

وأضاف “بدنا خبز بدنا طحين، إلنا 6 أيام ما أكلنا، حتى الماء مش موجود”.

وناشد الطفل الفلسطيني العالم قائلًا “نموت من البرد دون أغطية. أين هي الدول العربية من أطفال غزة الجياع؟”.

كما نشر المصور الفلسطيني مشهدًا لطفل آخر من داخل مجمع الشفاء الطبي يتحدث عن أفراد عائلته الذين استشهدوا بأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا “قصفوا ألعابي”.

وقال المصور الفلسطيني في تسجيل منفصل إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعادت حصار المجمع الطبي رغم وجود عدد من العائلات النازحة داخله.

وأضاف أنه خلال تجواله داخل المستشفى ولقاءاته مع الناس، أكدوا له أن الجنود الإسرائيليين أحكموا الحصار على مجمع الشفاء الطبي، وأنهم يطلقون النار على كل من يحاول الخروج للحصول على الطعام.

ويواصل جيش الاحتلال قصف غزة في اليوم الـ121 من عدوانه على القطاع المحاصَر مخلفًا المزيد من الشهداء والمصابين، في حين تحتدم المعارك البرية ولا سيما بمدينة غزة وسط مقاومة شرسة للتوغلات الإسرائيلية.