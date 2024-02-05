شهيد يرفع سبّابته اليمنى.. شاهد ما وثّقه جندي إسرائيلي وسط معارك خان يونس (فيديو)

هي حركة يؤديها المسلمون غالبًا أثناء نطق الشهادتين لاسيما في الصلاة

نشر جندي إسرائيلي تسجيلًا مصوّرًا لما قال إنه لمعارك خان يونس جنوبي غزة، ويظهر فيه أحد الشهداء ملقى على الأرض رافعًا إصبع السبّابة من يده اليمنى.

وكان الجندي يوثّق خلال المقطع المعارك التي يخوضها جيش الاحتلال ضد المقاومة في خان يونس، حين فوجئ بشهيد ملقى على أحد الأرصفة وسط الدماء رافعًا سبّابته اليمنى، وهي حركة يؤديها المسلمون أثناء نطق الشهادتين لاسيما في الصلاة.

واحتدمت المعارك بمحاور عدة في غزة لاسيما بخان يونس، مع دخول اليوم الـ122 من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، وسط مقاومة شرسة للتوغلات البرية.

ويواصل جيش الاحتلال مجازره بحق المدنيين في غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والمصابين، وذلك عشية جولة جديدة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الشرق الأوسط للضغط من أجل التوصل إلى هدنة.