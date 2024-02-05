“كسروا بناتنا يا رب”.. مسنة فلسطينية تطلق صرخات استغاثة مدوية لأجل غزة (شاهد)

أطلقت مسنّة فلسطينية صرخات استغاثة مدوّية من داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، عقب إصابة عدد من أقاربها جراء استهداف الاحتلال مسجدًا.

وصرخت المسنّة “الله أكبر.. الله أكبر يا دين محمد، وين المسلمين؟ وين المؤمنين؟ وين اللي بيصلّوا؟ وين اللي بيصوموا؟ وين اللي بيعبدوا الله؟”.

وتابعت بحسرة “يا رب أمريكا وإسرائيل ما تسامحهم يا رب، يا رب على العملاء الخونة يا رب، يا رب على اللي دمروا بيوتنا، على اللي دمّروا أهالينا، على اللي كسروا بناتنا وأولادنا يا رب”.

“كل المسلمين عالفاضي”

وصاحت “أطفال يا رب، نحبك يا رب، أطفال يا الله، إحنا أمّتك يا رب أمة محمد، إحنا من أتباعك يا رب بنتّبع أنبياءك، يا رب اليهود دمّرونا يا رب، أمريكا دمّرتنا يا رب”.

وختمت “ملناش إلا أنت يا رب، أنت الواحد الأحد، ما إلنا حدا يا رب، ولا إلنا عرب، كل المسلمين عالفاضي، الله أكبر، تنصر الحق يا رب، يا رب تنصر الإسلام يا رب”.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا غير مسبوق على القطاع المحاصَر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول مخلّفًا عشرات آلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء إضافة إلى دمار هائل.