الأمم المتحدة تجدد الدعوة إلى الابتعاد عن “حافة الهاوية” في الشرق الأوسط

حذرت الأمم المتحدة من “مخاطر تصعيد التوتر واحتمالات سوء التقدير في الشرق الأوسط”، بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، (روزماري ديكارلو)، في كلمة لها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن التوتر في الشرق الأوسط اجتاح العديد من البلدان.

وعقد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، جلسة بناء على طلب من روسيا للنظر في الضربات الأمريكية في العراق وسوريا.

#Nebenzia: We call on the international community to unequivocally condemn the irresponsible actions of Washington and its allies in the #MiddleEast that violate the sovereignty of #Iraq and #Syria.

