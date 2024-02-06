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انفجارات متتالية ودخان.. اشتباكات عنيفة بين المقاومة والجيش الإسرائيلي بحي الرمال في غزة (فيديو)

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6/2/2024-|آخر تحديث: 6/2/202403:57 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

يخوض مقاتلو المقاومة الفلسطينية، معارك شرسة ضد الجيش الإسرائيلي، ويتصدون لتوغل قوات الاحتلال في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، حيث تجري مواجهات ومعارك عنيفة وسط أصوات إطلاق النار.

ووثقت مشاهد خاصة حصلت عليها الجزيرة، جانبا من الاشتباكات العنيفة الدائرة بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في حيي الرمال والصبرة بمدينة غزة، حيث بيّنت الصور، تصاعد أعمدة الدخان وأصوات الاشتباكات.

وأظهرت المشاهد التي التقطت اليوم الثلاثاء تصاعد أعمدة الدخان من أحد الأبراج السكنية في حي الرمال، في حين سُمع دويّ إطلاق نار عنيف وانفجارات متتالية بشكل واضح من مناطق مختلفة في المدينة التي تشهد توغلا للآليات الإسرائيلية.

وتعرض حي الرمال وسط مدينة غزة الذي كان يعرف بأنه “أرقى أحياء القطاع” لغارات إسرائيلية عنيفة، حيث مسحت فيه الطائرات الحربية، عددا من المنازل والبنايات بشكل كامل وحولتها إلى كومة من الركام والحديد.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند