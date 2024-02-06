بالقذائف والصواريخ.. عملية مشتركة لكتائب القسام وسرايا القدس ضد قوات إسرائيلية (فيديو)

كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تحشدات إسرائيلية في محاور مدينة غزة، بقذائف الهاون وصواريخ “107”.

وقالت كتائب القسام في بيان اليوم الثلاثاء “دمرنا جرافة صهيونية بعبوة شواظ غربي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة”.

من جانبها قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين “تمكن مجاهدونا من تفجير آلية عسكرية صهيونية بعبوة (ثاقب- برميلية) في محيط دوار حيدر غربي غزة”.

وأشارت في بيان اليوم الثلاثاء، إلى اشتباكات يخوضها المقاومون “مع جنود العدو وآلياته في محاور التقدم وسط وغرب وجنوبي خان يونس”.

وقالت “تمكن مجاهدونا من استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة “آر بي جي” في حي الأمل غربي خان يونس”، وقصف تجمعات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون في المحافظة الوسطى.

تدمير 43 آلية

ويوم الأحد، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، تدمير 43 آلية عسكرية إسرائيلية كليًّا أو جزئيًّا، وقتل وإصابة جنود إسرائيليين، وقصف مدينة تل أبيب، خلال الأيام الماضية.

وقال أبو عبيدة، في بيان “تمكنا، خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية، كليًّا أو جزئيًّا، والإجهاز على 15 جنديًّا صهيونيًّا من نقطة الصفر”.

وأشار إلى أن مقاتلي القسام، قنصوا ضابطا وجنديًّا إسرائيليين، وأوقعوا عشرات بين قتيل وجريح، في 17 مهمة عسكرية مختلفة، تم خلالها استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة، بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة.

وأشار أبو عبيدة، إلى “تفجير مدخل نفق فيه عدد من جنود العدو الإسرائيلي”، وكشف عن استيلاء مقاتلي القسام على نحو 4 طائرات مسيّرة.