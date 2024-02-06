بعد مناشدتها عبر الجزيرة مباشر.. “الحاجة صباح” تتواصل مع عائلتها في غزة (فيديو)

تمكنت الفلسطينية صباح مسعود من التواصل مع أفراد عائلتها بعد بث مناشدة لها على شاشة الجزيرة مباشر في الأول من الشهر الجاري. وقالت حفيدتها إسلام الخطيب إنها اطمأنت على جدتها بعد مشاهدة مناشدتها.

وأكدت الحفيدة أنها طمأنت جدتها على أنها هي أيضا بصحة جيدة.

يذكر أن عائلة صباح مسعود أعلنت استشهادها في وقت سابق بعد انقطاع التواصل معها، وبعد إصابتها جراء قصف إسرائيلي على غزة.

بعد أسبوعين من الحصار.. طفلة تخشى الخروج من نطاق مستشفى الأمل في خان يونس إلى الممر الآمن #الجزيرة_مباشر #غزة #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/ycJQvbXtku — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 6, 2024

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وحصلت الجزيرة مباشر على مقطع فيديو لطبيب في أحد المستشفيات المصرية يطمئن فيه عائلة مسنّة فلسطينية على صحتها بعدما أعلنوا خبر استشهادها.

وقال الطبيب الفلسطيني براء العويطي الذي يعمل في مستشفى مصري في بور سعيد، إن جريحة فلسطينية مسنة وصلت إلى مصر لوحدها وحاولوا الوصول إلى أحد من معارفها ولكنهم لم ينجحوا في ذلك.

وقال إن شابّين استطاعا إخراجها إلى مدينة رفح ومن هناك خرجت إلى مصر.

من ناحيتها طمأنت الحاجة صباح مسعود عائلتها، بأنها بصحة جيدة وتتلقى العلاج في مصر حاليًّا، وذلك بعد إصابتها في قصف إسرائيلي، مما جعل أسرتها تعتقد أنها قد استشهدت.

ورغم الظروف التي تمر بها صباح، فإنها عبرت عن قلقها على حفيدتها إسلام التي فارقتها بعد نزوحها إلى رفح.