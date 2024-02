مذيع بريطاني يطرد ضيفه على الهواء بعد أن انتقد حرب إسرائيل على غزة (فيديو)

أثار جيمس ويل مذيع قناة “توك تي في” البريطانية عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قام على الهواء مباشرة بطرد ستيف هيدلي الرئيس السابق لاتحاد عمال النقل والسكك الحديدية في بريطانيا عندما بدأ بالحديث عن “الإبادة الجماعية” التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة.

وكان ويل قد اشتبك مع هيدلي، الذي ترأس إحدى كبرى نقابات العمال في بريطانيا، عندما لاحظ أنه يرتدي الكوفية الفلسطينية، وسأل ويل ضيفه “إن كان فعلًا يؤيد الفلسطينيين”.

وأجاب هيدلي “أدافع عن حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم. أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية فاشية وإرهابية”.

وعندها احتد ويل، وهو مذيع بريطاني معروف، وقال لضيفه إن هذا ليس مطروحًا، وإنه إذا رغب في الحديث عن هذا “الهراء” فعليه التوجه إلى قنوات أخرى.

غير أن هيدلي مضى قائلًا “الفلسطينيون تحت الاحتلال منذ عام 1947 عندما أُجبروا على الخروج من أرضهم”.

