يحيى سريع يعلن تنفيذ هجومين جديدين في البحر الأحمر ويتوعد بالمزيد (شاهد)

أعلن المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، استهداف سفينتين الأولى أمريكية والثانية بريطانية في البحر الأحمر، بصواريخ بحرية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وقال سريع “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر”.

وأوضح أن الاستهداف تم بصواريخ بحرية لسفينة “ستار ناسيا” الأمريكية و”مورنينغ تايد” البريطانية في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الإصابة مباشرة ودقيقة.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِینَ یَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلۡیَجِدُوا۟ فِیكُمۡ غِلۡظَةࣰۚ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِینَ } صدقَ اللهُ العظيم انتصاراً… pic.twitter.com/Hf1OUG8eiL — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 6, 2024

وتوعد سريع، بأن “القوات المسلحة ستقوم بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية ضد كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي، ضمن الرد المشروع على العدوان ودفاعا عن اليمن العزيز وشعبه المجاهد”.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا مدينة صعدة شمال غربي اليمن بثلاث غارات، وفق وكالة أنباء “سبأ” التابعة لها، نقلا عن مصدر أمني لم تسمه.

وتضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمّرة، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الحوثيون أنهم أصبحوا يعتبرون جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.