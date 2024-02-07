برقصة “أصحاب الأرض”.. الزمالك يعلن ضم المدافع الفلسطيني ياسر حمد (شاهد)

سبق هذا الإعلان منشور ظهر فيه العلم الفلسطيني والمثلث الأحمر المقلوب الذي تميزت به فيديوهات المقاومة الفلسطينية في غزة

أعلن نادي الزمالك المصري عبر صفحته على منصة إكس انضمام اللاعب الفلسطيني ياسر حمد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، من خلال مقطع مصور ظهر فيه اللاعب الفلسطيني وهو يتوشح الكوفية الفلسطينية ويرقص رقصة “أصحاب الأرض”.

وسبق هذا الإعلان منشور ظهر فيه العلم الفلسطيني والمثلث الأحمر المقلوب الذي تميزت به فيديوهات المقاومة الفلسطينية في غزة عند استهدافها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

فيديو تقديم اللاعب الفلسطيني حظي بإعجاب كبير من جماهير نادي الزمالك ومن متابعي الشأن الكروي المصري عمومًا، إذ أشادت الجماهير بفكرة الدمج بين التعاقد مع اللاعب وتوجيه رسالة ضمنية عن فلسطين والتضامن معها، ولا سيما مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي خلّف حتى الآن أكثر من 27 ألف شهيد و67 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأبدى اللاعب الفلسطيني الجديد في صفوف القلعة البيضاء سعادته بهذا الانضمام، كما شكر عبر برنامج “زملكاوي” الشعب المصري على دعمه القضية الفلسطينية.