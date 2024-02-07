شهداء وجرحي في قصف إسرائيلي على مدينة حمص وسط سوريا

استهدفت صواريخ إسرائيلية الليلة مدينة حمص وريفها في وسط سوريا، وفق ما أفاد الإعلام السوري الرسمي، في قصف يعكس تزايد وتيرة الهجمات الإسرائيلية على سوريا منذ بداية الحرب في غزة.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية استشهاد وإصابة عدد من المدينين، ووقوع أضرار مادية جراء القصف الإسرائيلي على مدينة حمص وريفها، مضيفة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكرية قوله “حوالي الساعة 30 : 00 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص ما أدى إلى إصابة واستشهاد عدد من المدنيين”.

يُشار إلى أن إسرائيل شنت خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً تقول إنها تابعة لإيران وحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وطالت أيضاً مواقع للجيش السوري.

ضربات إسرائيلية وأمريكية

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استهدفت إسرائيل مراراً الأراضي السورية.

واستهدفت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مجموعات مسلحة في سوريا والعراق تقول واشنطن إنها موالية لطهران، وذلك ردّاً على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين بهجوم بمسيّرة على قاعدة أمريكية في الأردن يوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكر بسام الصباغ ممثل النظام السوري في الأمم المتحدة الاثنين أن الضربات الأمريكية على مواقع في سوريا أدت إلى مقتل 37 شخصا وإصابة 34 آخرين بجروح، وتدمير أبنية سكنية ومبنى مدرسي ومواقع تاريخية، مثل قلعة الرحمة الأثرية.

وطالب الصباغ، في الجلسة التي دعت إليها روسيا لبحث الضربات الأمريكية على العراق وسوريا، الولايات المتحدة بإنهاء الوجود العسكري لقواتها في سوريا.