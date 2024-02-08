السويد.. عوائق تحول دون ترحيل “سلوان موميكا”

أعلنت محكمة الهجرة السويدية عن وجود عوائق تحول دون تنفيذ قرار ترحيل سلوان موميكا الذي أحرق نسخا من المصحف الشريف أكثر من مرة في العاصمة ستوكهولم العام الماضي، بسبب ما قالت إنه مخاطر تتهدد حياته إذا أُعيد إلى العراق.

وأفادت المحكمة بوجود أسباب جديدة تتعلق بملفه الخاص باللجوء ناجمة عن “أنشطته في السويد”.

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وتنتهي إقامة موميكا المؤقتة بالسويد في 16 إبريل/نيسان المقبل، وقد توقع متابعون أن يحصل على تمديدات مؤقتة لإقامته من مصلحة الهجرة، ما دامت مخاطر ترحيله قائمة.

وكانت الإذاعة السويدية قد أشارت، أمس الأربعاء، إلى أن محكمة الهجرة رفضت الاستئناف الذي قدمه موميكا، وصادقت على قرار مصلحة الهجرة، بترحيله من البلاد.

وأوضحت المحكمة، أن موميكا قدم معلومات كاذبة فيما يتعلق بطلب تصريح إقامته، ومن ثم صادقت على قرار ترحيله.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، أحرق موميكا، نسخة من المصحف الشريف تحت حماية الشرطة، وتبعت ذلك حوادث مشابهة لاحقا.

وشهدت السويد في الآونة الأخيرة تكرار حوادث الإساءة إلى المصاحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية، وهو ما أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.