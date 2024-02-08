السويد.. عوائق تحول دون ترحيل “سلوان موميكا”

أعلنت محكمة الهجرة السويدية عن وجود عوائق تحول دون تنفيذ قرار ترحيل سلوان موميكا الذي أحرق نسخا من المصحف الشريف أكثر من مرة في العاصمة ستوكهولم العام الماضي، بسبب ما وصفتها بالمخاطر التي تتهدد حياته حال إعادته إلى العراق.

وأفادت المحكمة بوجود أسباب جديدة تخص ملفه الخاص باللجوء ناجمة ما سمّتها أنشطته في السويد.

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وفيما تنتهي إقامة موميكا المؤقتة في 16 أبريل/ نيسان المقبل، توقع متابعون أن يحصل على تمديدات مؤقتة لإقامته من مصلحة الهجرة، طالما أن مخاطر ترحيله ما تزال قائمة.

وكانت الإذاعة السويدية اشارت، أمس الأربعاء، إلى أن محكمة الهجرة رفضت الاستئناف الذي قدمه موميكا، وصادقت على قرار مصلحة الهجرة، بترحيله من البلاد.

وأوضحت المحكمة، أن موميكا، قدم معلومات كاذبة فيما يتعلق بطلب تصريح الإقامة الخاص به، وبالتالي صادقت على قرار ترحيله.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، أحرق موميكا، نسخة من المصحف الشريف تحت حماية الشرطة، تبعتها حوادث مشابهة لاحقا.

وشهدت السويد في الآونة الأخيرة تكرار حوادث الإساءة إلى المصاحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية، ما أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.