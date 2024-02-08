جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن: الأمم المتحدة لا دور لها وكلمتها غير مسموعة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الذي قال فيه إن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيفاقم الوضع وستكون له تداعيات إقليمية خطرة.

ورأى متفاعلون أن الحرب بيّنت للعالم أن الأمم المتحدة لا دور لها وكلمتها غير مسموعة، ولا أحد ينصت لتصريحات غوتيريش، كما أنها تعد في نظرهم مجرد هيئة شكلية لا تقدم أي شيء.

ورأى آخرون أنه من المفترض أن تدين الأمم المتحدة دولة الاحتلال، وتطالب المجتمع الدولي بالعمل على وقف هذه الحرب وإدخال المساعدات الى غزة بدل التصريحات التي يدلي بها أمينها العام التي “لا تسمن ولا تغني من جوع”، على حد وصفهم.

وقال متفاعلون إن الهجوم على رفح يعد خطرًا مميتًا، لأنه سيتسبب في خسائر بشرية كبيرة في صفوف أهالي غزة الذين نزحوا إلى رفح.

وأكد مشاركون أن الحرب اليوم تعد كارثية على أبناء الشعب الفلسطيني، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا تواصل، فكيف إذا دخل الجيش الإسرائيلي إلى رفح؟