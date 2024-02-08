جيش الاحتلال يفجر منزل شهيد في الخليل (فيديو)

فجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل الشهيد حسن قفيشة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل من الجهة الشمالية، وانتشرت بكثافة في منطقة بئر المحجر وحي الجامعة، وفرضت طوقا عسكريا في المنطقة.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، استخدم فيها الأخير الرصاص الحي والمعدني، ورشق المحتجون القوات بالحجارة.

وأغلقت سلطات الاحتلال الطرق الرئيسية ومنعت تنقل المواطنين، وحاصرت منزل الشهيد حسن قفيشة، وهو شقة في الطابق الثالث ضمن عمارة سكنية تتكون من عدة طوابق.

الإحتلال يقوم بإقتحام منطقة حي الجامعة في الخليل لتفجير بيت الشهيد حسن قفيشة

رحمكم الله يا اسود الخليل 💚

حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/aYQV42L9nh — عبدالسلام 🇵🇸 (@absssalam2002) February 7, 2024

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال أجبرت سكان العمارة والمباني المجاورة على مغادرة منازلهم، ومنعتهم من أخذ حاجياتهم أو نقل مركباتهم من محيط المبنى، ثم فجّرت المنزل، مخلفة أضرارا في الشقق والمباني المجاورة.

واستشهد حسن قفيشة، برصاص قوات الاحتلال عند حاجز النفق غرب بيت جالا بمحافظة بيت لحم، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برفقة الشهيدين عبد القادر ونصر القواسمي.

بعد أن فجر الاحتلال منزله اليوم في مدينة الخليل.

الأسير المحرر مأمون قفيشة والد الشهيد حسن قفيشة منفذ عملـية النفق جنوب القدس المحتــلة والتي قتل فيها جندي وإصابة 7 آخرين.

كتب التالي: pic.twitter.com/b6M4Iukixo — ali saada (@alisaada2) February 8, 2024

وفي 16 نوفمبر الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي قفيشة واثنين من عائلته عقب تنفيذ عملية إطلاق نار على حاجز النفق بين بيت لحم والقدس أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 7 بجروح.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت منازل الشهداء الثلاثة في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي هدمت منزلي الشهيدين عبد القادر ونصر القواسمي.