“حبيبي يا بابا”.. طبيب يفاجأ بابنه المصاب أثناء تأدية عمله في أحد مشافي رفح (فيديو)

نشر المصور الفلسطيني فراس أبو شرخ مشهداً مؤثراً لطبيب فلسطيني فوجئ بابنه بين المصابين، وذلك خلال تأديته عمله في أحد مشافي مدينة رفح.

وكان الطفل قد أصيب في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف منازل سكنية في مدينة رفح خلال الليلة الماضية، ونقل على إثرها إلى أحد مشافي رفح، ليلتقي بأبيه في مشهد مؤلم.

وتضمنت الصور المتداولة الطفل الفلسطيني الصغير وهو يضع على راسه شريطا أبيض رافعا يديه وينادي وسط الجموع ” بابا بابا”. ليأتيه الجواب من والده الطبيب الذي من وسط جموع الأطفال الجرحى الذين كانوا يتلقون العلاج داخل المستشفى.

ليدخل بعدها الطفل في لحظة بكاء هستيري وكأنه يشتكي لوالده من إصابته في الرأس.

وبعدها انخرط الوالد في موجة بكاء وهو يحضن ابنه بحرارة ويسأله “حبيب يا بابا.. وين ماما وين معتز؟”.

و مع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ125، يواصل جيش الاحتلال قصفه العنيف لمختلف مناطق القطاع حيث ارتكبت قوات الاحتلال خلال اليوم السابق 16 مجزرة راح ضحيتها 123 شهيدا في يوم واحد.

وحتى أمس الأربعاء، خلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 27 ألفا و708 شهداء و67 ألفا و147 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.