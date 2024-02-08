خاضت معارك عدة في غزة.. حركة المجاهدين تؤكد شروط المقاومة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين

أصدرت حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الخميس، بيانا في ذكرى انطلاقها الرابعة والعشرين، دعت فيه إلى تصعيد العمل المقاوم والانتفاضة في “وجه العدو الفاشي لا سيما في الضفة والقدس المحتلة”.

وقالت الحركة في ذكرى انطلاقها “نعيش في هذه الأوقات المفصلية من تاريخ شعبنا وأمتنا ونحن نخوض معركة طوفان الأقصى، ذكرى جهادية مباركة أسست لرافدٍ جهادي وعمل إسلامي مقاوم في فلسطين”.

وحيّت الحركة “جولات القتال وصولات المجاهدين ومن بين ركام الدمار الذي خلفه العدوان الفاشي ضد غزة العزة، انطلاقة حركة المجاهدين الفلسطينية الرابعة والعشرين التي انطلقت شرارتها مع بداية انتفاضة الأقصى المبارك في 27 رجب”.

وقالت “لقد تنقلت الحركة من الفكر الإسلامي الصحيح الذي زرعه المؤسس الشهيد عمر أبو شريعة أبو حفص ورفاقه بين مراحل التربية والتأطير والإعداد والتطوير لتخوض معارك شعبنا ضد عدوان المحتل الصهيوني بكل ثبات وحكمة واقتدار”.

واستذكر البيان شهداء الحركة، وفي ومقدمتهم الأمين العام المؤسس أبو حفص وعدد من قياداتها الفكرية والعسكرية وفي مقدمتهم الشيخ محمد شحادة أبو شريعة المؤسس الفكري للحركة وأعضاء المجلس العسكري (زاهر عطا الله وفادي الأغا ونمر حرز ومحمود كفينة والأسير المحرر محمد النجار).

تحرير الأسرى

وقالت إنه لن يتم تحرير أسرى “العدو الصهيوني إلا وفق إرادة المقاومة وتحرير أسرانا البواسل الذين يتعرضون لأبشع سياسات التنكيل والإجرام الصهيوني، في صفقة مشرفة”.

وأكدت ضرورة وقف العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية من مدن قطاع غزة وضمان إعادة الإعمار وكسر الحصار الظالم على قطاع غزة حتى يرى أي اتفاق لإنهاء الحرب أو صفقة أسرى، النجاح.

معارك ضد جيش الاحتلال

وفي هذا السياق أصدرت الحركة عددا من البيانات عن عمليات قامت بها ضد قوات الاحتلال في غزة، وذكرت أنها استهدفت تجمعات لآليات وجنود جنوبي غرب مدينة غزة بالصواريخ القصيرة المدى.

وقالت في بيان سابق إنها استهدفت تجمعات لقوات الاحتلال في منطقة الجوازات في مدينة غزة بوابل من الصواريخ القصيرة المدى، واستهدفت آلية من نوع ميركافا بقذيفة مضادة للدروع في غرب مدينة غزة.