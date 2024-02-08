غزة.. الهلال الأحمر يعلن استشهاد مسنة مريضة بسبب نقص الأكسجين (فيديو)

توفيت مسنة فلسطينية في مستشفى الأمل بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، إثر نقص الأكسجين اللازم لغرفة العناية المكثفة، في ظل حصار يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من 4 أشهر.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، بأن المتوفاة تبلغ من العمر 77 عامًا، وقد دخلت المستشفى قبل 3 أشهر بسبب جلطة دماغية، ثم أصيبت منذ 10 أيام بالتهاب رئوي حاد، احتاجت معه إلى أكسجين على مدار الساعة.

وأضافت “آخر أنبوبة أوكسجين خلصت عندنا من يوم أمس، وطلبنا المزيد من الأوكسجين منذ ثلاثة أيام ولكن لم يصلنا شيء حتى الآن، ونتمنى أن تصل المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفى وإلا سوف نفقد المزيد من المرضى إذا استمر الوضع على ما هو عليه خلال الأيام المقبلة”.

وبذلك تنضم المسنة الفلسطينية إلى مئات المرضى والجرحى الذي يدفعون حياتهم ثمنًا لعجز القطاع الطبي بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ أكثر من 4 أشهر.

وتطلق وزارة الصحة في غزة كل يوم نداءات لتأكيد أن ساعات تفصل المستشفيات عن توقف مولداتها الكهربائية الرئيسة بسبب نفاد الوقود، حتى أنها طلبت من الغزيين ممن يتوافر لديهم وقود تزويد المستشفيات فورًا به لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى.