قناصة الاحتلال يطلقون الرصاص على فلسطينيين ينتظرون توزيع مساعدات (فيديو)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الخميس، مواطنين فلسطينيين كانوا ينتظرون دخول مساعدات من دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن قناصة إسرائيليين استهدفوا النازحين في المنطقة بالرصاص، مما أدى إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة.

قوات الاحتلال تطلق النـار على المواطنين خلال انتظارهم دخول المساعدات الإنسانية إلى مدينة #غزة pic.twitter.com/veZdRyIMmS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 8, 2024

وقالت مصادر الجزيرة مباشر، إن شخصا أصيب ظهر اليوم الخميس، إثر إطلاق الاحتلال النار على مواطنين أثناء انتظارهم دخول المساعدات الإنسانية بدوار الكويت.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، فلسطينيين يتدافعون وهم يفرون من ساحة وبعضهم اتخذ وضعية الانبطاح على الأرض، وسماع أصوات إطلاق رصاص في الأرجاء.

وبيّن مقطع الفيديو، لحظة استهداف أحد قناصة الاحتلال، الأهالي في دوار الكويت شرق مدينة غزة أثناء انتظارهم المساعدات وإصابة شخص تم حمله من قبل الحضور.

ورغم استهداف القناصة الإسرائيليين المواطنين، فإنهم لا يزالون في المنطقة أملًا منهم في دخول المساعدات والحصول عليها.

“نـ ـموت جوعى في عالم تفيض قمامته بالطعام”.. استـ ـشهاد الطبيب الفلسطيني #مصطفى_النجار بعد نجاته 4 مرات من “مـوت محقق” pic.twitter.com/WCVZK3gr9g — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 8, 2024

ويضطر المواطنون في المناطق الشمالية لقطاع غزة، إلى المخاطرة بأنفسهم والاقتراب من حاجز لقوات الاحتلال جنوب شرق مدينة غزة، بعد أن أصبح المنفذ الوحيد الذي تصل منه المساعدات.

ومنذ 11 يومًا تمنع قوات الاحتلال إدخال الدقيق إلى شمال قطاع غزة، وأصبح وجود الدقيق نادرًا في أسواق شمال قطاع غزة، حتى اضطر الأهالي المحاصرون إلى طحن أعلاف الحيوانات وعمل الخبز منها.