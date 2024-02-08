كتائب المقاومة الوطنية تقصف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ (فيديو)

أطلقت كتائب المقاومة الوطنية، الذراع العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صباح اليوم الخميس، رشقة صاروخية تجاه مستوطنة “حوليت” في غلاف غزة.

ونشرت كتائب المقاومة، مقطع فيديو للعملية، مرفقا بتعليق يقول “مقتطفات من إطلاق كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) لرشقات صاروخية باتجاه أراضينا المحتلة، خلال معركة طوفان الأقصى”.

وأرفقت كتائب المقاومة، مع مقطع فيديو العملية، توثيقا لليوم كتبت فيه “كتائب المقاومة الوطنية، لواء رفح 8 فبراير 2024، الوحدة الصاروخية-طوفان الأقصى”.

ونشرت كتائب المقاومة الوطنية في أوقات سابقة، مشاهد من استهدافها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في غزة، ونشرت مقاطع فيديو توضح وتشرح تلك العمليات.

وقالت في بيانات، إن تلك الصور “مشاهد لاستهداف قوات العدو المتوغلة جنوب شرق مدينة غزة بعدد من الصواريخ، وآلية بصاروخ موجه مضاد للتحصينات وإصابتها بشكل مباشر”.

وأظهرت المشاهد انطلاق صواريخ اتجاه تجمعات عسكرية إسرائيلية جنوب شرق مدينة غزة، وفقًا للبيان، وحسب الفيديو، استهدفت الكتائب قوة إسرائيلية متوغلة شرق حي الزيتون شمالي غزة بصاروخ من نوع “107” الموجه.

كتائب المقاومة الوطنية

وكتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية، هي الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وقد تشكَّلت مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.

ولكتائب المقاومة، وجود عسكري مسلح في كلٍّ من غزة والضفة والقدس، ساعدها على تنفيذ عمليات اقتحام متكررة للمستوطنات والمعسكرات الإسرائيلية في الضفة وغزة، ولها مشاركة في “طوفان الأقصى”.