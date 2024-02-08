لص يسرق 75 هاتف “آيفون” في وضح النهار ويلوذ بالفرار (شاهد)
شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية حادثة سطو غريبة، حيث قام أحد اللصوص بسرقة نحو 75 هاتف “آيفون” من متجر آبل بمدينة بيركلي شمالي الولاية، ثم فرّ هاربًا.
وأظهر مقطع “فيديو”، اللص وهو يجذب الهواتف بعنف من أماكن عرضها في المتجر ويدسها داخل ملابسه، فيما أخذ الزبائن يصورونه بـ”كاميرات” هواتفهم، وسط دوي أجراس الإنذار.
Guy Steals 49 iPhones stolen from an Apple Store in the Bay Area While Staff And Costumers Watch…
How Do We Stop This From Happening? pic.twitter.com/ROXS7va1QP
— Fight Mate (@FightMate) February 7, 2024
وذكرت الشرطة أنه بعد تعقب الهواتف المسروقة استطاع المحققون استعادتها، وإلقاء القبض على 3 أشخاص متورطين في عملية السرقة.
CALIFORNIA CRISIS: Moment thief brazenly steals over a dozen iPhones from an Oakland Apple store and causally walks out as criminals plague the city. https://t.co/e6gnMNDYjO pic.twitter.com/SdrQKmUeqi
— Fox News (@FoxNews) February 8, 2024