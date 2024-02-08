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لص يسرق 75 هاتف “آيفون” في وضح النهار ويلوذ بالفرار (شاهد)

أظهر مقطع "فيديو"، اللص وهو يجذب الهواتف بعنف من أماكن عرضها في المتجر ويدسها داخل ملابسه (وسائل التواصل)
أظهر مقطع "فيديو"، اللص وهو يجذب الهواتف بعنف من أماكن عرضها في المتجر ويدسها داخل ملابسه (وسائل التواصل)
8/2/2024-|آخر تحديث: 8/2/202409:19 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية حادثة سطو غريبة، حيث قام أحد اللصوص بسرقة نحو 75 هاتف “آيفون” من متجر آبل بمدينة بيركلي شمالي الولاية، ثم فرّ هاربًا.

وأظهر مقطع “فيديو”، اللص وهو يجذب الهواتف بعنف من أماكن عرضها في المتجر ويدسها داخل ملابسه، فيما أخذ الزبائن يصورونه بـ”كاميرات” هواتفهم، وسط دوي أجراس الإنذار.

وذكرت الشرطة أنه بعد تعقب الهواتف المسروقة استطاع المحققون استعادتها، وإلقاء القبض على 3 أشخاص متورطين في عملية السرقة.

المصدر : مواقع التواصل