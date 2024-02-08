مصطفى البرغوثي للجزيرة مباشر: مرحلة عض الأصابع بدأت وبايدن يشعر بالقلق (فيديو)

قال مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن الحرب الدائرة في قطاع غزة والتطورات السياسة المرتبطة بها دخلت مرحلة “عض الأصابع حول من يستطيع التحمل أكثر والصمود أكثر”.

وأضاف في لقاء مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر مساء الأربعاء، أن “إسرائيل فشلت في تحقيق ما تريده القيادة السياسية والعسكرية وأن رئيس الوزراء نتنياهو يناور ويهدد لكن الحقائق على الأرض أقوى”.

وعدّد البرغوثي فشل إسرائيل بالقول إنها فشلت في كسر شوكة المقاومة واقتلاعها من غزة، وفشلت في التطهير العرقي لسكان القطاع، كما فشلت في احتلال الأرض بالكامل. والأهم من كل ذلك -يضيف البرغوثي- أنها فشلت في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة الأسرى.

وشدد البرغوثي على أن “إسرائيل اليوم تكابر”، وأن تصريحات نتنياهو التي أشار فيها إلى رفضه صفقة تبادل الأسرى، غير حقيقية وأنه يلعب بالتهديدات وعنف العمليات العسكرية لنيل نتائج أفضل في المفاوضات.

وقال “إن إسرائيل مضطرة للتفاوض مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لأنها فشلت في تحقيق أهدافها”.

ولاحظ البرغوثي وجود حالة من “تصاعد وتعاظم الخلاف الداخلي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية”.

وقال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قلق جدا لأنه سيخسر الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في العام المقبل؛ ولذلك فهو اليوم يعيد حساباته.

وأضاف “رغم مناورات نتنياهو، فإن أمريكا حينما تريد وقف إطلاق النار، فإن نتنياهو سينصاع للأمر”.