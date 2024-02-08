مهاجم الأردن علي علوان يتحدث عن تأثير غزة على أدائه في الملعب (شاهد)

أظهر مهاجم المنتخب الأردني علي علوان عقب فوز النشامى على كوريا الجنوبية، الثلاثاء، والتأهل التاريخي لنهائي كأس آسيا، تعاطفه مع أهل غزة في ظل الظروف المأساوية التي يعيشونها جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكثر من أربعة أشهر.

وظهر علوان في مقطع فيديو نشره الصحفي الرياضي الأردني رضا ياسين عبر حسابه على منصة إكس، الأربعاء، قال فيه “الرسائل التي تصلني من أهل غزة تعطيني حافزا كبيرا لتقديم أفضل شيء على أرضية الملعب من أجلهم، ليس فقط من أجلي وأجل الأردن وزملائي في المنتخب”.

وأضاف المهاجم الأردني “الله يعينهم ويرحم شهداءهم ويشفي مرضاهم، وبإذن الله إذا توجنا باللقب سنفرح كل العرب وندخل البسمة والفرحة في قلوب أهل غزة في وسط الدمار الذي يعيشون فيه”.

مهاجم منتخب الأردن علي علوان بعد التأهل للنهائي: "الرسائل الي تصلني من أهل #غزة تعطيني حافز أنزل وأقدم عشانهم مش بس عشان الأردن أو عشاني" pic.twitter.com/70p7gH2cci — رضا ياسين Reda Yasen (@RedaYasen2021) February 7, 2024

وقدم علوان أداء مميزا له مع المنتخب في البطولة الحالية، لكنه لم يلعب مباراة منتخب بلاده مع كوريا الجنوبية بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إلا أنه سيكون جاهزا للمشاركة في النهائي مع المنتخب القطري.

ونشر الصحفي ياسين في تغريدة أخرى، صورا لعلوان وحارس الأردن يزيد أبو ليلى يحتفلون برفعهم الشماغ الأردني على شكل مثلث مقلوب وهو إشارة تستخدمها المقاومة الفلسطينية في استهداف آليات وجنود الاحتلال، وكتب عليها “احتفالية المسافة صفر ماركة مسجلة لمنتخب النشامى دعمًا لغزة ومقاومتها”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها لاعبو الأردن تضامنهم مع غزة، حيث سبق للاعبين يزن النعيمات ومحمود المرضي أن احتفلا بطريقة تظهر تعاطفهما وتذكرهما لأهل غزة عقب مباراة ربع نهائي كأس آسيا ضد طاجيكستان التي فازت بها الأردن بنتيجة هدف نظيف.