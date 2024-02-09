استغاثة من مجمع العودة المحاصر بالدبابات شرق خان يونس (فيديو)

وجه زكريا العطار مدير مأوى مدرسة طيبة في مجمع العودة شرق خان يونس نداء استغاثة اليوم الجمعة، لإنقاذ المجمع من مجزرة جديدة للاحتلال.

وقال العطار إن المجمع، الذي يضم 6000 نازح، “تعرض لإطلاق نار منذ الصباح الباكر من قبل الجيش الإسرائيلي، وتحاصر الدبابات والجرافات المكان بحيث لا نستطيع الخروج منه أو الدخول إليه”.

وناشد العطار الهيئات الدولية، مثل الصليب الأحمر ووكالة الأونروا ومنظمات حقوق الإنسان، “الوقوف على قدر المسؤولية وإنقاذ النازحين العزل الذين يفتقرون إلى أدنى مستويات الحياة”.

وطالب العطار الجميع بالتكاتف لتوفير سبل الأمان للنازحين الذين لا يمتلك أحد منهم تقريبا أي شيء.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي المتواصل أجبر أكثر من 1.7 مليون من أهل قطاع غزة على النزوح جنوبا، والتكدس في مخيمات الإيواء التي تعاني من نقص شديد في المياه والغذاء والدواء.

ووصف أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الوضع في غزة بأنه “كابوس إنساني”، وقال إن المجاعة والمرض يفتكان بالفلسطينيين، علاوة على الموت والدمار.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن 27947 شهيدا و67459 مصابا، وأدى إلى تدمير آلاف المنازل في القطاع.