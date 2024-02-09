البرهان يترأس اجتماعًا مشتركًا لمجلسي السيادة والوزراء.. هذه أبرز مخرجاته (فيديو)

عقد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اجتماعا مشتركا لمجلسي السيادة والوزراء في السودان، تناول أولويات الحكومة وخاصة ضبط وتقليل الصرف وموازنة الحكومة الاتحادية.

وقال وزير الثقافة، إن الاجتماع تناول الأعمال التي ترتبط بأولويات الحكومة وخاصة ضبط وتقليل الصرف، إضافة إلى القضايا المتعلقة بموازنة الحكومة الاتحادية لعام 2024.

وصرح وزير الثقافة والإعلام السوداني جراهام عبد القادر عقب الاجتماع، أمس الخميس، بأن رئيس مجلس السيادة قدم تنويرًا “بضرورة حسم التمرد وأهمية خروج متمردي مليشيا الدعم السريع من منازل المواطنين والمؤسسات الحكومية والخدمية” بحسب البيان.

⭕ #البرهان يترأس الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء. pic.twitter.com/Jjez85d5WR — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) February 8, 2024

منبر جدة

من ناحية أخرى، قال وزير الثقافة إن “منبر جدة هو المنبر الوحيد الذي يتم فيه التفاوض بشأن الحرب التي فرضتها مليشيا الدعم السريع على البلاد”، في إشارة إلى المفاوضات التي تقودها السعودية والولايات المتحدة، المتوقفة حاليا، مبينًا أن حكومة السودان تعتبر أي سعي لسحب البساط من المنبر هو محاولة للتملص من الالتزامات التي تم التوافق عليها في جدة.

وشدد الوزير السوداني على أن حكومة السودان لن تتفاوض مع الدعم السريع في أي منبر آخر، وأن ما يشاع عن وجود تفاوض مكانيًّا أو إلكترونيًّا هو معلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، بحسب ما قال.