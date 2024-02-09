بالحجارة والزجاجات الحارقة.. شبان يتصدون لقوات الاحتلال في نابلس (فيديو)

تصدى شبان فلسطينيون فجر اليوم الجمعة، لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة في نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، مجموعة من الشبان، وهم يرشقون قافلة عسكرية من عدة سيارات مصفحة، بالحجارة والزجاجات الحارقة، أثناء توغلها في شوارع البلدة.

عاجل| الهلال الأحمر الفلسطيني: 6 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت فوريك قرب نابلس 4 منها بالرصاص الحي — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 9, 2024

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بوجود 5 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت فوريك قرب نابلس، منها 4 إصابات بالرصاص الحي وإصابة بشظايا رصاص حي، مشيرا إلى نقل المصابين إلى المستشفى.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 5 أشخاص أصيبوا في المواجهات مع قوات الاحتلال إثر اقتحامها بيت فوريك قرب نابلس بالضفة الغربية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على أحد المصابين داخل سيارة الإسعاف في بيت فوريك بنابلس، ومنعت طاقم الإسعاف من التحرك باتجاه المستشفى.

تغطية صحفية: جانب من اقتحام قوات الاحـــتلال لبلدة بيتا جنوب نابلس. pic.twitter.com/AhXUtT2F8E — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 9, 2024

اقتحام نابلس

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت فجر اليوم الجمعة، بلدة بيتا جنوب نابلس والمنطقة الغربية لمدينة نابلس.

ونقلت عن مصادر محلية أن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت بلدة بيتا، وانتشرت في أحيائها، ثم داهم جنود الاحتلال عدة منازل في البلدة.

تغطية صحفية: جانب من المواجهات التي اندلعت بين شبان وقــوات الاحـــتلال في بيت فوريك شرق نابلس. pic.twitter.com/xC6FqIOZhN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 9, 2024

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس يوميًّا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تتخللها مواجهات مع الأهالي واعتقالات.

وتطلق قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام على الشبان الفلسطينيين. وقد زادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.