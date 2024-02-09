بايدن: الرد الإسرائيلي في غزة جاوز الحد.. والأبرياء يموتون ويتضورون جوعا (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة “جاوز الحد”، وأنه يعمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام للقتال.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض “أرى، كما تعلمون، أن سلوك الرد في قطاع غزة جاوز الحد”، مضيفا أنه يضغط من أجل زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين والتوصل إلى وقف للقتال يتيح إطلاق سراح الأسرى، على حد وصفه.

وأضاف بايدن “هناك الكثير من الأبرياء الذين يتضورون جوعا، والكثير من الأبرياء الذين يعيشون في كرب ويموتون، ويجب أن يتوقف ذلك”.

وذكر بايدن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “لم يكن يرغب في البداية في فتح البوابة للسماح بدخول المواد الإنسانية”.

وتابع “لقد تحدثت معه وأقنعته بفتح البوابة. وتحدثت إلى بنيامين نتنياهو لفتح البوابة على الجانب الإسرائيلي”.

وأوضح أن إدارته تبذل جهودا من أجل السماح بزيادة كميات الوقود والطعام والمساعدات التي تدخل إلى غزة، قائلا إنه ” يعمل بلا كلل من أجل الضغط لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن”، ويأمل أن يؤدي “ذلك إلى وقف دائم للقتال في القطاع”.

ضغوط داخلية على بايدن

تأتي تصريحات بايدن، وهي واحدة من أشد انتقاداته حتى الآن لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت يتعرض فيه الرئيس الديمقراطي لضغوط داخلية متزايدة للضغط على إسرائيل لوقف القتال.

ويسعى بايدن لإعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني ويعتمد على دعم الناخبين الشباب والمنتمين للأقليات العرقية والدينية الذين يفضلون فوز الديمقراطيين بالانتخابات التي من المتوقع أن تكون محتدمة مع المرشح الجمهوري دونالد ترمب.

وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما أسفر عن أكثر من 27 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى، وأجبر نحو مليون ونصف المليون فلسطيني على النزوح إلى رفح جنوب قطاع غزة.