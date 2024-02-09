بايدن يصف السيسي بالرئيس المكسيكي في زلة جديدة (فيديو)

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ”الرئيس المكسيكي” في زلة لسان جديدة، وذلك خلال كلمته عن الأوضاع في قطاع غزة، أمس الخميس.

وقال بايدن في كلمة للصحفيين من البيت الأبيض: “كما تعلمون فإنني ممن يرون أن طريقة الرد الإسرائيلي في غزة تجاوزت الحد.. وأعتقد كما تعلمون أن الرئيس المكسيكي السيسي لم يرغب في البداية أن يفتح بوابة المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. تحدثت معه وأقنعته بفتح البوابة”.

وأضاف “وتكلمت مع بنيامين نتنياهو لفتح المعبر من الجانب الإسرائيلي، لقد كنت أضغط كل الضغط وبقوة من أجل إيصال الغوث الإنساني إلى غزة. الكثير من الأبرياء يتضورون جوعا وفي ورطة ويموتون، ويجب أن يتوقف ذلك. أنا الرجل الذي أوضح أنه يتعين علينا بذل المزيد من الجهد لزيادة كمية المواد التي تدخل غزة بما في ذلك الوقود والمواد الأخرى”.