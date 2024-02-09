سرايا القدس تعرض مشاهد لاستهداف آليات إسرائيلية غربي خان يونس (فيديو)

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، مشاهد من استهداف مقاتليها للآليات العسكرية الإسرائيلية في محاور التقدم غرب خان يونس.

ونشرت سرايا القدس مقطع فيديو يعرض مشاهد من استهداف مجاهديها “للآليات العسكرية الصهيونية في محاور التقدم غرب خان يونس”.

وقالت في سلسلة بيانات إن مجاهديها “خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في مناطق التقدم غرب خان يونس”.

وقالت إنها قصفت “برشقة صاروخية آليات وتحشدات العدو شرق المحافظة الوسطى”.

وقالت سرايا القدس “بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك غرب غزة أكدوا استهدافهم آلية عسكرية صهيونية بقذيفة الـ “تاندوم” واشتعال النار فيها خلال الاشتباكات الضارية صباح اليوم”.

وفي سلسلة بيانات نشرتها مساء أمس الخميس، ذكرت سرايا القدس، أن “المجاهدين استهدفوا قوة صهيونية بصاروخ موجه كانت تتحصن في إحدى الشقق السكنية بمحيط منطقة الحاوز غرب خان يونس”.