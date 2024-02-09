شاهد: جندي إسرائيلي يرفع إعلانا لمحل حلاقة بجوار جثامين شهداء أعدِموا في غزة

رفع جندي من الاحتلال الإسرائيلي لافتة تضمنت إعلانا تجاريا بجوار جثامين شهداء مدنيين في غزة بينهم امرأة، للترويج لمحل حلاقة يمتلكه في إسرائيل.

ونشر الجندي الإسرائيلي الفيديو المصور لهذه الواقعة وكتب عليه “هذا ما يستحقونه، وقريبا فرع غزة”، في إشارة إلى أنه سيقوم بافتتاح فرع لمحله في غزة بعد احتلالها كليًّا من قبل جيش الاحتلال.

بينهم امرأة.. جندي إسرائيلي يرفع إعلانا لمحل حلاقة بجوار جثامين شهداء أعدِموا في غزة pic.twitter.com/3ZEahhDY0G — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 9, 2024

كما تضمن الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في المنصات العربية والإسرائيلية، مقاطع أخرى لعدد من الجنود الإسرائيليين وهم يتسلون بجانب جثامين الشهداء في مشهد مليء بالكراهية والسخرية.

وأثار الفيديو، المنشور ردودًا مستنكِرة. وقالت صاحبة حساب ميل ريتا “كيف قتلت الأبرياء.. ستبقى فلسطين دائما”.

كما غردت صاحبة حساب سنادة 23 قائلة: “وحش مقرف.. أتمنى أن يطاردك هؤلاء الشهداء إلى الأبد”.

وكان جنود جيش الاحتلال قد أقدموا في الآونة الأخيرة على نشر فيديوهات صوّروها في غزة بعد الحرب البرية؛ وذلك في مسعى لشيطنة سكان غزة والرفع من الروح المعنوية لوحدات جيش الاحتلال.