شاهد: جندي إسرائيلي يوثق تفجير مسجد في خان يونس

شارك عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقاطع مصورة، عبر حساباتهم الشخصية على منصات التواصل، تظهر لحظات فرحهم بتفجير بيوت الفلسطينيين ومساجدهم وقصفها، من بينها مسجد في خان يونس وثقوا عملية تدميره كليًّا.

وأظهرت المشاهد المصورة التي تم تداولها على نطاق واسع، المسجد وقد تضرر من كل جوانبه، قبل أن يظهر بعد ذلك وقد تم نسفه كليًّا بعبوات ناسفة، من دون أي سبب واضح.

وأظهرت مقاطع أخرى مواصلة الجنود الإسرائيليين توثيق جرائمهم داخل القطاع، ومن بينها تدمير المنازل المدنية والقصف العشوائي بالدبابات.

ووثق الجندي جوزيف إيكرمان من سلاح المدرعات عبر حسابه على فيسبوك، عمليات قصف عشوائي بقذائف دبابته لمنازل مدنية، وإحراقها كليًّا.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، دمر الجيش الإسرائيلي 88 مسجدا تدميرًا كليًّا، وبلغ عدد المساجد المدمرة جزئيًّا 174 مسجدا، إضافة إلى استهداف 3 كنائس، بحسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.