شاهد: صاروخ إسرائيلي في مدرسة تؤوي نازحين في غزة

كشفت جولة لكاميرا الجزيرة مباشر بمدرسة إيواء في معسكر جباليا، استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مرات، وجود صاروخ كبير لم ينفجر وسط النازحين، وهو ما أثار الرعب في المواطنين خاصة الأطفال والنساء.

وأظهرت مشاهد من جولة الجزيرة مباشر في المدرسة التي تتبع لوكالة الأونروا، مشاهد دمار هائلة في المدرسة التي لجأ إليها المئات من النازحين من غزة جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة.

#Gaza Testimonies; Families Erased

“Look at Netanyahu’s targets. Children, women- an entire family. They were told to head to Rafah, they moved to Rafah. The #Israeli planes targeted them in Rafah. There’s nowhere safe in the entire #Gaza Strip.” #GazaGenocide #CeasefireNOW pic.twitter.com/TsQX9vfbqE

