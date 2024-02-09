كتائب المجاهدين تقصف بالصواريخ تجمعات وآليات الجيش الإسرائيلي غرب مدينة غزة (فيديو)

قصفت كتائب المجاهدين في غزة، تجمعات آليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، غرب مدينة غزة بالصواريخ، ونشرت مقطع فيديو اليوم الجمعة يصور ويوثق الحدث.

وقالت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين المنشقة عن حركة فتح، في تعليق مرفق بالفيديو “مشاهد من دكّ مجاهدي كتائب المجاهدين لتجمعات آليات وجنود العدو الصهيوني في غرب مدينة غزة بالصواريخ”.

مقاومة مستمرة

ويوم أمس الخميس، نفذت كتائب المجاهدين، سلسلة من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من غزة، وأصدرت عدة بيانات بهذا الشأن.

وقالت في بيان سابق “مشاهد من قصف كتائب المجاهدين لمقر قيادة فرقة غزة “رعيم” وموقع الكتيبة الأولى في اللواء الجنوبي في فرقة غزة “كوسوفيم”.

ونشرت كتائب المجاهدين فيديو بعنوان “مشاهد توضيحية للمواقع التي دكّها مجاهدو كتائب المجاهدين بالإضافة إلى بعض الرشقات الصاروخية التي تمكن مجاهدونا من توثيقها”.

وقالت إنها قصفت مقر “تسئليم” العسكري شرق رفح وموقع “أميتاي” العسكري في اللواء الجنوبي في فرقة غزة برشقات صاروخية، إضافة إلى قصف عدة مستوطنات.

وكتائب المجاهدين هي الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين المنشقة عن حركة فتح، وتُمثل قواتها لواء سابقا من كتائب شهداء الأقصى، وهو لواء الشهيد جهاد العمارين، وتأسست على يد “عمر أبو شريعة” عام 2006 بقوام ألفيْ مقاتل تقريبا، ثم ازداد عدد مقاتليها بعد ذلك.