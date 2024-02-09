الرئاسة المصرية ترد على تصريحات بايدن بشأن معبر رفح

قال بيان للرئاسة المصرية، اليوم الجمعة، إن مصر فتحت منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة معبر رفح من جانبها دون قيود أو شروط. وجاء ذلك ردًّا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الرئيس المصري “لم يرغب في فتح معبر رفح”.

وقال بايدن في تصريحات الليلة الماضية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “لم يكن يرغب في فتح المعبر للسماح بدخول المواد الإنسانية”، مضيفا “تحدثت معه وأقنعته بفتح البوابة”.

وقال بيان للرئاسة المصرية إن مصر قامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة وضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع.

وجاء في البيان “بالإشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي يوم 8 فبراير 2024 بشأن الأوضاع في قطاع غزة، تؤكد رئاسة الجمهورية توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة، والعمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية، وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة لإغاثة أهالي القطاع”.

وتابع البيان أنه “فيما يتعلق بموقف ودور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، توضح رئاسة الجمهورية أن مصر -منذ اللحظة الأولى- فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط، وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة”.

وذكر البيان أن مصر “ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع، إلا أن استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل، الذي تكرر أربع مرات، حال دون إدخال المساعدات، وأنه بمجرد انتهاء قصف الجانب الآخر من المعبر قامت مصر بإعادة تأهيله على الفور، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة، بما يسمح بإدخال أكبر قدر من المساعدات لإغاثة أهالي القطاع”.