وسط صراخ الأطفال.. دبابات الاحتلال تحاصر مدرسة تؤوي نازحين بخان يونس (فيديو)

فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارا بالدبابات، اليوم الجمعة، على مدرسة تؤوي نازحين في بلدة عبسان الكبيرة جنوب شرقي خان يونس وطلب منهم إخلاء المدرسة.

وحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة (العودة) التي تؤوي أعدادا من النازحين في بلدة عبسان الكبيرة جنوب شرقي مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، مئات النازحين في المدرسة وهم يهمون بمغادرتها حاملين أمتعتهم وسط صراخ الأطفال وفزع الأهالي.

وبيّن مقطع الفيديو، دبابات إسرائيلية ومجموعة من الجنود يحيطون بالمدرسة وقد ترجل بعضهم عن الدبابات واتخذ مواقع في محيط المدرسة.

13 مجزرة في غزة

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 13 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 107 مواطنين، وإصابة 142 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية، أن عددا من الشهداء والمصابين ما زالوا تحت الركام وفي الطرق، وأن جيش الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، في ظل شح الإمكانيات لانتشالهم.

وأكدت أن الاحتلال تعمد قتل 340 كادرا صحيا، واعتقال 99 آخرين، وتدمير 123 سيارة إسعاف خلال عدوانه على قطاع غزة المتواصل لليوم الـ126.